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Некачественные трубы

ГУВД Ташкента призвало не делать дымоходы из опасных материалов

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Как отметили в управлении, участились случаи, когда недобросовестные мастера ремонтируют или строят частные дома с нарушениями норм, правил, а также технических условий проектирования и монтажа печей и дымоходов.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Использовать для монтажа дымоходов и печей опасные материалы недопустимо, это может привести к плачевным последствиям, напоминает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Как отметили в управлении, в последнее время участились случаи, когда недобросовестные мастера производят ремонт или строительство частных домов с нарушениями норм, правил, а также технических условий проектирования и монтажа печей и дымоходов.

"Иные недобросовестные "мастера" делают дымоход из пластиковых труб, предназначенных для сантехнических коммуникаций. Использовать такие трубы для дымохода категорически запрещено. При нагревании пластмасса плавится, и смертельный угарный газ заполняет комнату. В итоге страдают люди, заселяющиеся в такой частный дом", - пояснили в ГУВД.

В некоторых случаях все заканчивается трагедией. Например, в октябре в Чиланзарском районе Ташкента отравились угарным газом четверо детей одной семьи, трое из которых были несовершеннолетними. 

Радиатор центрального отопления в квартире
© Sputnik / Александр Кряжев
Отопительную безопасность в Узбекистане проконтролирует специальная комиссия
В ГУВД советуют всем узбекистанцам проверить, из каких материалов сделаны в домах трубы дымохода. Лучше всего для этих целей подходит нержавеющий металл, кирпич, бетон, асбоцемент, керамика или вермикулит.

"Призываем вас доверять ремонт или строительство своего дома квалифицированным рабочим, возводящим печи и камины. И не забывайте регулярно, дважды в год, приглашать для проверки специалистов газовой службы, организаций, обслуживающих отводы продуктов сгорания от бытовых газовых приборов", - добавили в ГУВД.

Напомним, решением правительства в Узбекистане была создана республиканская комиссия, которая проведет проверку всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе.




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