Страны ЦА получат средства на работы по преодолению последствий добычи урана

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Международное сообщество выделит дополнительные средства на содействие в преодолении последствий добычи урана в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.
В конференции по объявлению взносов на Счет экологической реабилитации для Центральной Азии (СЭР) в лондонской штаб-квартире ЕБРР приняли участие представители более чем 30 стран и международных организаций. Средства для экологической реабилитации получат Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Первый вице-президент ЕБРР Юрген Рихтеринк подчеркнул готовность банка использовать свой экспертный потенциал в процессе выведения из эксплуатации радиационно опасных объектов.
Собранные средства позволят распространить деятельность фонда на требующие реабилитации объекты, однако для проведения работ на всех первоочередных участках в данном регионе потребуются дополнительные средства. Реабилитационные работы на четырех объектах в Кыргызстане и Узбекистане стартуют в 2019 году.
Фонд был учрежден в 2015 году по инициативе Европейской комиссии и функционирует под управлением ЕБРР. Деятельность СЭР в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане началась после подписания рамочных соглашений.
Как отметили в ЕБРР, во времена СССР Центральная Азия была важным источником урана. Его добыча продолжалась в регионе более 50 лет, а на переработку завозилась еще и урановая руда из других стран. В отвалах и хвостохранилищах размещены большие объемы радиоактивных материалов. К 1995 году большинство уранодобывающих производств было закрыто, но ни до, ни после закрытия рудников и горнообогатительных предприятий их экологическая реабилитация практически не проводилась.
Задача СЭР – помочь этим странам в реабилитации некоторых наиболее опасных объектов, оставшихся в наследство от добычи урана. Семь таких объектов указаны в Стратегическом плане действий (СПД), совместно разработанном ключевыми заинтересованными сторонами. СПД опубликован на веб-сайте Международного агентства по атомной энергии.
Счет экологической реабилитации был учрежден по инициативе Европейской комиссии. Это седьмой по счету и самый новый из управляемых ЕБРР фондов, призванных содействовать ядерной безопасности в регионах операций Банка путем вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов.