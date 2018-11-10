Страны ЦА получат средства на работы по преодолению последствий добычи урана

Реабилитационные работы на четырех объектах в Кыргызстане и Узбекистане стартуют в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Международное сообщество выделит дополнительные средства на содействие в преодолении последствий добычи урана в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.

В конференции по объявлению взносов на Счет экологической реабилитации для Центральной Азии (СЭР) в лондонской штаб-квартире ЕБРР приняли участие представители более чем 30 стран и международных организаций. Средства для экологической реабилитации получат Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Рихтеринк подчеркнул готовность банка использовать свой экспертный потенциал в процессе выведения из эксплуатации радиационно опасных объектов.

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Европейская комиссия дополнительно предоставила 10 млн евро. Крупные взносы также сделают Бельгия, Швейцария, США и Норвегия. Определенную сумму внесла Литва.

Собранные средства позволят распространить деятельность фонда на требующие реабилитации объекты, однако для проведения работ на всех первоочередных участках в данном регионе потребуются дополнительные средства. Реабилитационные работы на четырех объектах в Кыргызстане и Узбекистане стартуют в 2019 году.

Фонд был учрежден в 2015 году по инициативе Европейской комиссии и функционирует под управлением ЕБРР. Деятельность СЭР в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане началась после подписания рамочных соглашений.

Как отметили в ЕБРР, во времена СССР Центральная Азия была важным источником урана. Его добыча продолжалась в регионе более 50 лет, а на переработку завозилась еще и урановая руда из других стран. В отвалах и хвостохранилищах размещены большие объемы радиоактивных материалов. К 1995 году большинство уранодобывающих производств было закрыто, но ни до, ни после закрытия рудников и горнообогатительных предприятий их экологическая реабилитация практически не проводилась.

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Накопленные в регионе радиоактивные материалы угрожают окружающей среде и здоровью населения, отмечают эксперты. Многие объекты уранового наследия находятся у притоков реки Сырдарьи, протекающей через густонаселенную Ферганскую долину, территорию которой делят между собой Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Задача СЭР – помочь этим странам в реабилитации некоторых наиболее опасных объектов, оставшихся в наследство от добычи урана. Семь таких объектов указаны в Стратегическом плане действий (СПД), совместно разработанном ключевыми заинтересованными сторонами. СПД опубликован на веб-сайте Международного агентства по атомной энергии.

Счет экологической реабилитации был учрежден по инициативе Европейской комиссии. Это седьмой по счету и самый новый из управляемых ЕБРР фондов, призванных содействовать ядерной безопасности в регионах операций Банка путем вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов.