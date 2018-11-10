К развитию велоинфраструктуры Ташкента привлекли спортсменов и общество

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча, посвященная дальнейшему расширению сети велодорожек в городе, сообщает пресс-служба.
Представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры хокимията встретились с членами Общественного совета Государственного комитета спорта, сотрудниками представительства ОБСЕ в Узбекистане, экспертами Общественного совета и заслуженным тренером Узбекистана по велоспорту Людмилой Маркеловой.
Напомним, в начале ноября этого года ГУВД и хокимият Ташкента в качестве эксперимента нанесли на улице Шота Руставели дорожную разметку, обозначив места для парковки автомобилей и движения на велосипедах.