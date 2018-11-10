К развитию велоинфраструктуры Ташкента привлекли спортсменов и общество

Представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры хокимията встретились с членами Государственного комитета спорта, экспертами Общественного совета и заслуженным тренером Людмилой Маркеловой.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча, посвященная дальнейшему расширению сети велодорожек в городе, сообщает пресс-служба.

Представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры хокимията встретились с членами Общественного совета Государственного комитета спорта, сотрудниками представительства ОБСЕ в Узбекистане, экспертами Общественного совета и заслуженным тренером Узбекистана по велоспорту Людмилой Маркеловой.

На встрече обсуждалась совместная работа по развитию велоинфраструктуры, привлечению международных экспертов, проведению совместных мероприятий по пропаганде велоспорта, внедрению велопрокатов, созданию парковочных мест для велосипедов в местах с высокой плотностью населения. Планируется создание рабочей группы для совместной проработки всех вопросов.

Напомним, в начале ноября этого года ГУВД и хокимият Ташкента в качестве эксперимента нанесли на улице Шота Руставели дорожную разметку, обозначив места для парковки автомобилей и движения на велосипедах.