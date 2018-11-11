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Снос домов

Власти Ташкента сносят новостройки после отравления семьи угарным газом

© Sputnik / Андрей Варенков
Общество
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В конце октября в доме именно этого застройщика погибли от отравления угарным газом члены одной семьи Акбаровых.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента сносят недостроенные жилые дома, возводимые с нарушениями. Об этом сообщается в эфире телеканала "Узбекистан 24".

В конце октября в доме именно этого застройщика погибли от отравления угарным газом члены одной семьи Акбаровых. Как позднее установили эксперты, причиной утечки стало несоблюдение норм при проведении газовых труб. 

Дома не соответствуют техническим и противопожарным правилам. Власти города ликвидируют эти объекты как незаконные постройки. 

Напомним, после смерти людей в Ташкенте от отравления угарным газом Джахонгир Артыкходжаев за халатное отношение к должностным обязанностям уволил начальника райгаза Юнусабадского района. Также глава Ташкента отчитал хокимов районов за то, что у них "под носом ведется строительство, не соответствующее никаким нормам безопасности".

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Теги:
Узбекистан, новостройка, угарный газ, Ташкент



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