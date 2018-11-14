Оставили без витаминов: в Челябинск не пустили 10 фур с узбекской хурмой

Хурма была собрана в Узбекистане и Таджикистане. Однако у водителей не было при себе необходимых сертификатов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора развернули десять фур с хурмой на российско-казахстанской границе. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что хурма была собрана в Узбекистане и Таджикистане. Однако у водителей не было при себе необходимых сертификатов, а также на ящиках с ягодой отсутствовали этикетки с информацией о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения.

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