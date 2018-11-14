Госкомтуризма предложил разделить Uzbekistan Airways на несколько компаний

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Узбекистане предложено реструктуризировать национальную авиакомпанию "Узбекистон хаво йуллари". С таким предложением выступил Госкомитет по развитию туризма.
Также республика намерена привлечь к сотрудничеству крупных международных авиаперевозчиков и организовать полеты лоукостеров.
Лоукостер Wizz Air может открыть рейсы в Навои
Кроме того, в стране станут развивать внутренние рейсы. Сейчас все авиаперелеты между регионами осуществляются через город Ташкент.
Еще в планах властей Узбекистана реконструировать существующие и построить новые международные аэропорты.
Как ожидают эксперты, все эти меры помогут повысить конкуренцию между авиакомпаниями и снизить стоимость авиабилетов.