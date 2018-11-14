Госкомтуризма предложил разделить Uzbekistan Airways на несколько компаний

Реструктуризация национального авиаперевозчика позволит снизить уровень монополизации сферы и повысить качество управления в отрасли.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Узбекистане предложено реструктуризировать национальную авиакомпанию "Узбекистон хаво йуллари". С таким предложением выступил Госкомитет по развитию туризма.

Согласно тексту документа , Uzbekistan Airways разделят на несколько компаний. Одна из них будет заниматься только авиацией, вторая — управлять аэропортами, третья станет регулирующим органом авиации.

Также республика намерена привлечь к сотрудничеству крупных международных авиаперевозчиков и организовать полеты лоукостеров.

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Кроме того, в стране станут развивать внутренние рейсы. Сейчас все авиаперелеты между регионами осуществляются через город Ташкент.

Еще в планах властей Узбекистана реконструировать существующие и построить новые международные аэропорты.

Как ожидают эксперты, все эти меры помогут повысить конкуренцию между авиакомпаниями и снизить стоимость авиабилетов.