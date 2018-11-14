Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра

Глава Минтруда назвал количество молодых людей, которые ежегодно заканчивают различные учебные заведения и нуждаются в работе, а также озвучил пути решения проблемы с безработицей.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Всю молодежь в Узбекистане невозможно обеспечить рабочими местами. Такое признание сделал министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев во время участия в глобальной неделе предпринимательства, сообщает портал upl24.

По его словам, ежегодно на рынке труда появляются 700 тысяч молодых людей, и их всех обеспечить работой невозможно.

© Sputnik / Валерий Мельников Мигрантам из Узбекистана хотят упростить отъезд в Россию

"Единственное решение этой проблемы - это создание бизнеса. Если создать бизнес, то появятся новые рабочие места", — пояснил Кудбиев.

Ранее появилась информация, что Узбекистан стал лидером по числу приехавших в 2018 году в Россию мигрантов. С января по сентябрь в РФ прибыли свыше 3,4 миллиона граждан республики, в том числе с рабочими целями - полтора миллиона.

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