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Коран

Мальчик наизусть поет молитвы из Корана - видео покоряет Сеть

© RIA Novosti . Владимир Песня
Общество
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Интернет-пользователи оставляют восторженные комментарии и благодарят ребенка за чудесное пение.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Мальчик с завораживающим голосом покоряет Сеть: ребенок наизусть поет молитвы из Корана.

На видео, опубликованном в интернете, юный певец исполняет Машаллах. Короткий концерт происходит прямо на улице,  мальчик поет в окно автомобиля, пассажир которого и снимает происходящее на камеру.

За сутки видео посмотрели свыше 11 тысяч человек. Интернет-пользователи оставляют восторженные комментарии и благодарят ребенка за чудесное пение.

Ранее мальчик из Узбекистана очаровал интернет-пользователей своим пением. Юный Содикбек Солиев, задорно исполняющий песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию", полюбился интернет-аудитории. 




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