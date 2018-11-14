Мальчик наизусть поет молитвы из Корана - видео покоряет Сеть

Ранее мальчик из Узбекистана очаровал интернет-пользователей своим пением. Юный Содикбек Солиев, задорно исполняющий песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию", полюбился интернет-аудитории.
За семь лет Узбекистан намерен увеличить турпоток в полтора раза, а доходы в этой сфере — более чем вдвое. Однако для этого потребуются не только инфраструктурные проекты, но и существенные изменения в законодательстве.
В заседании Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) государств-участников Содружества независимых государств участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.