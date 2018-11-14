Мальчик наизусть поет молитвы из Корана - видео покоряет Сеть

Интернет-пользователи оставляют восторженные комментарии и благодарят ребенка за чудесное пение.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Мальчик с завораживающим голосом покоряет Сеть: ребенок наизусть поет молитвы из Корана.

На видео, опубликованном в интернете, юный певец исполняет Машаллах. Короткий концерт происходит прямо на улице, мальчик поет в окно автомобиля, пассажир которого и снимает происходящее на камеру.

За сутки видео посмотрели свыше 11 тысяч человек. Интернет-пользователи оставляют восторженные комментарии и благодарят ребенка за чудесное пение.

Ранее мальчик из Узбекистана очаровал интернет-пользователей своим пением. Юный Содикбек Солиев, задорно исполняющий песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию", полюбился интернет-аудитории.