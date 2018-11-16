Занятие скандального футболиста Мамаева в СИЗО удивило общественность

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Футболист Павел Мамаев, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, увлекся чтением православной литературы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву, находясь под арестом в СИЗО в ожидании окончания следствия, Мамаев соорудил в камере иконостас из листа картона и икон, которые ему дали в местном храме.

Сообщается также, что футболист продолжает активно заниматься спортом, он два раза в неделю ходит в спортзал.

© Sputnik / Евгений Одиноков "Тут не курорт": Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в СИЗО

При этом члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили Павла Мамаева, Александра Кокорина и других арестованных в Бутырском изоляторе, отмечают, что футболисты по-разному адаптируются к новой обстановке.

Александр Кокорин, например, подавлен, а настроение его "сложное" из-за того, что в соседней камере сидит его младший брат. На попытки сотрудников администрации и правозащитников пошутить нападающий "Зенита" отвечает едва ли не агрессией. На вопрос о сокамернике, не обижают ли они друг друга, ответил коротко: "Не смешно".

"Это что, интервью?": Мамаев отказался отвечать на вопрос следователя >>>

Напомним, две потасовки с участием футболистов Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Гибель богов: звездам можно не все >>>

Два дня после инцидентов футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.