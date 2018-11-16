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Пианистка Лола Астанова

Шикарная пианистка из Ташкента выложила в Сеть неоднозначное видео с партнером

© Instagram / lolaastanova
Общество
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Длинноногая красавица, родившаяся в узбекской столице и живущая в США, держит в напряжении своих поклонников, публикуя в Instagram все новые шедевры игры на рояле. Однако в этот раз девушка предстала на видео не одна, а в сопровождении мужчины-виолончелиста.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Пианистка Лола Астанова исполняет на рояле различную музыку - от произведений Бетховена до песен Фредди Меркьюри.

Девушка собирает полные залы. В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а видеозарисовки с ее выступлениями просматривают миллионы человек.

Лола Астанова We Are the Champions
© Lola Astanova YouTube
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Одна половина пользователей выражает ей свое восхищение за виртуозную игру и потрясающий внешний вид.

Другая половина, напротив, уверена, что классическое искусство идет вразрез с излишне сексуальной манерой, которую демонстрирует Лола.

Длинноногая пианистка из Ташкента сводит с ума своим талантом >>>

Так или иначе, но посмотреть и послушать это стоит. Кроме того, чтобы встать на чью-либо сторону, вначале надо проникнуться музыкой Астановой.




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