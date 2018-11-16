Шикарная пианистка из Ташкента выложила в Сеть неоднозначное видео с партнером

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Пианистка Лола Астанова исполняет на рояле различную музыку - от произведений Бетховена до песен Фредди Меркьюри.
Девушка собирает полные залы. В социальных сетях у нее тысячи подписчиков, а видеозарисовки с ее выступлениями просматривают миллионы человек.
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DISCLAIMER ‼️ No pianos 🎹 or cellos 🎻 were harmed in the making of this video! 😈Watch at your own risk❗️🔥🎶 My take on We Are The Champions with @hausercello (watch full video on YouTube, link in bio ⬆️) I am off to watch 🎥 @officialqueenmusic @bohemianrhapsodymovie • • • #piano #pianist #bohemianrhapsody #freddiemercury #musicvideo #instamusic #rockstars #musicians
Одна половина пользователей выражает ей свое восхищение за виртуозную игру и потрясающий внешний вид.
Другая половина, напротив, уверена, что классическое искусство идет вразрез с излишне сексуальной манерой, которую демонстрирует Лола.
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Так или иначе, но посмотреть и послушать это стоит. Кроме того, чтобы встать на чью-либо сторону, вначале надо проникнуться музыкой Астановой.