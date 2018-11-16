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Российские юмористы Петросян и Степаненко развелись

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Брак артистов 16 ноября официально расторг Хамовнический суд Москвы, спор о разделе имущества будет рассматриваться отдельно.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко в пятницу официально расторгли брак, сообщает РИА Новости.

Решение принял Хамовнический суд Москвы, спор о разделе имущества будут рассматривать отдельно. Экс-супруги будут делить недвижимость, счета и культурные ценности.

Рассмотрение иска о разделе имущества между Е. Петросяном и Е. Степаненко
© Sputnik / Владимир Астапкович
Адвокат Петросяна подал встречный иск о разделе имущества со Степаненко

О намерениях Петросяна и Степаненко развестись стало известно осенью, они были женаты более 30 лет. О причине расставания не сообщается.

Степаненко отказывалась от комментариев в СМИ и назвала развод житейским делом. При этом Петросян надеялся прийти к согласию.

Евгений Петросян – советский и российский артист эстрады, прославился благодаря сатирическим зарисовкам на бытовые и политические злободневные темы. Петросян был женат четыре раза, у него есть дочь и двое внуков.

Теги:
Развод, Суд, Евгений Петросян



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