Российские юмористы Петросян и Степаненко развелись

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко в пятницу официально расторгли брак, сообщает РИА Новости.

Решение принял Хамовнический суд Москвы, спор о разделе имущества будут рассматривать отдельно. Экс-супруги будут делить недвижимость, счета и культурные ценности.

© Sputnik / Владимир Астапкович Адвокат Петросяна подал встречный иск о разделе имущества со Степаненко

О намерениях Петросяна и Степаненко развестись стало известно осенью, они были женаты более 30 лет. О причине расставания не сообщается.

Степаненко отказывалась от комментариев в СМИ и назвала развод житейским делом. При этом Петросян надеялся прийти к согласию.

Евгений Петросян – советский и российский артист эстрады, прославился благодаря сатирическим зарисовкам на бытовые и политические злободневные темы. Петросян был женат четыре раза, у него есть дочь и двое внуков.