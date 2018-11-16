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Оксфордский словарь, архивное фото

Оксфордский словарь назвал слово 2018 года

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
Общество
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До этого словами года становились youthquake и post-truth.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Оксфордский словарь назвал слово, определяющее 2018 год: им стало прилагательное "токсичный" (toxic). Составители рассказали, что количество просмотров страницы с его значением за год увеличилось на 45%. Рост популярности связывают с историей с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

Прилагательное появилось в английском языке в середине XVII века, в те времена оно было связано с использованием смертельного яда, которым древние греки смазывали свои стрелы. В современном мире "токсичными" называют и маскулинность, и отношения, и культуру.

В прошлом году главным словом назвали youthquake, образованное из двух частей — youth (молодежь) и earthquake (землетрясение). Оно означает радикальные политические и культурные сдвиги в студенческой среде.

Еще годом ранее выбрали слово post-truth ("постправда"), а в 2015-м остановили выбор на смайлике.

Теги:
Оксфордский словарь



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