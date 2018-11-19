Тимати передумал выступать в Anhor Lokomotiv Park

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Российский рэпер Тимати отменил сольный концерт в Karting Center Anhor Lokomotiv Park 27 ноября, об этом сообщают организаторы выступления.

Шоу известного исполнителя ташкентцы смогут увидеть на другой площадке - во Дворце "Дружбы народов".

Как отмечают организаторы, решение об изменении сцены было принято "в связи с многочисленными просьбами со стороны поклонников".

Дата концерта осталась неизменной: 27 ноября в 20:00.

Те, кто уже приобрел билеты, смогут вернуть их в кассу дворца или обменять на равнозначные по стоимости билеты.

Ранее стало известно, что этой осенью в центре Ташкента откроется ресторан сети Black Star Burger, одним из основателей которой является Тимати.