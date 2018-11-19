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Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи

Тимати передумал выступать в Anhor Lokomotiv Park

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Организаторы концерта принесли зрителям извинения за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Российский рэпер Тимати отменил сольный концерт в Karting Center Anhor Lokomotiv Park 27 ноября, об этом сообщают организаторы выступления.

Шоу известного исполнителя ташкентцы смогут увидеть на другой площадке - во Дворце "Дружбы народов". 

Как отмечают организаторы, решение об изменении сцены было принято "в связи с многочисленными просьбами со стороны поклонников".

Дата концерта осталась неизменной: 27 ноября в 20:00. 

Те, кто уже приобрел билеты, смогут вернуть их в кассу дворца или обменять на равнозначные по стоимости билеты.

Ранее стало известно, что этой осенью в центре Ташкента откроется ресторан сети Black Star Burger, одним из основателей которой является Тимати.

Теги:
Концерт, Тимати, Узбекистан



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