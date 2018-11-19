Шторки и вендинги: в РЖД представили вагоны будущего

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Российских железных дорогах представили новые плацкартные вагоны, сообщает РИА Новости.
В концепт вошли модульные пространства, вендинговые автоматы и пассажирские места со шторами.
- Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования© Sputnik / РИА Новости
- Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования© Sputnik / РИА Новости
- Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования© Sputnik / РИА Новости
- Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования© Sputnik / РИА Новости
Создатели стремились обеспечить будущим пассажирам максимальный комфорт. Интерьер будет выполнен в светлых тонах, сами полки – серые с красными подголовниками, столики и перегородки – под светлое дерево.
Полки в новом дизайне станут диванами с подголовниками, каждое место оборудуют розеткой и USB-разъемом, а плотные шторы в любой момент помогут отгородиться от попутчиков.
В туалетах установят гигиенические души и пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, сушилки для рук.
По данным представителя РЖД, изменения могут начаться в следующем году.