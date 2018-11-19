Шторки и вендинги: в РЖД представили вагоны будущего

Руководство компании обсуждало создание новых пространств с зонами персонального комфорта, интерьер выполнен в светлых тонах, сами полки – серые с красными подголовниками.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Российских железных дорогах представили новые плацкартные вагоны, сообщает РИА Новости.

В концепт вошли модульные пространства, вендинговые автоматы и пассажирские места со шторами.

Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования © Sputnik / РИА Новости

Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования © Sputnik / РИА Новости

Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования © Sputnik / РИА Новости

Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования © Sputnik / РИА Новости 1 / 4 © Sputnik / РИА Новости Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования

Создатели стремились обеспечить будущим пассажирам максимальный комфорт. Интерьер будет выполнен в светлых тонах, сами полки – серые с красными подголовниками, столики и перегородки – под светлое дерево.

Полки в новом дизайне станут диванами с подголовниками, каждое место оборудуют розеткой и USB-разъемом, а плотные шторы в любой момент помогут отгородиться от попутчиков.

В туалетах установят гигиенические души и пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, сушилки для рук.

© Sputnik / РИА Новости Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования

По данным представителя РЖД, изменения могут начаться в следующем году.