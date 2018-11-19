В Сырдарье фермеры поклялись работать честно

ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. На центральной площади в Сырдарье фермеры в присутствии хокима области Гофуржона Мирзаева торжественно поклялись работать честно на благо родины, пишет издание "Сырдарьинская правда".
"Фермеры приняли присягу быть верными своим обещаниям, работать честно на благо и процветание родины", - говорится в сообщении.
На церемонии также присутствовали представители региональной прокуратуры и правоохранительных органов.
В сообщении говорится, что подобные мероприятия прошли и в других районах области.
В октябре в Сети распространилась фотография шестерых фермеров, стоящих в воде в арыке у хлопкового поля. Так их якобы наказали за неудовлетворительные результаты при сборе урожая.