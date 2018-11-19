В Сырдарье фермеры поклялись работать честно

Церемония принесения клятвы на верность профессии состоялась на центральной площади города. Аналогичные мероприятия прошли и в других районах области. Кто стал инициатором столь необычной акции и пройдут ли они в других регионах страны, неизвестно.

ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. На центральной площади в Сырдарье фермеры в присутствии хокима области Гофуржона Мирзаева торжественно поклялись работать честно на благо родины, пишет издание "Сырдарьинская правда".

"Фермеры приняли присягу быть верными своим обещаниям, работать честно на благо и процветание родины", - говорится в сообщении.

На церемонии также присутствовали представители региональной прокуратуры и правоохранительных органов.

В сообщении говорится, что подобные мероприятия прошли и в других районах области.

В октябре в Сети распространилась фотография шестерых фермеров, стоящих в воде в арыке у хлопкового поля. Так их якобы наказали за неудовлетворительные результаты при сборе урожая.