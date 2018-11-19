Шерматов рассказал, кто будет руководить президентскими школами

Министр народного образования Узбекистана прокомментировал создание новых учебных заведений по всей стране, первая такая школа откроется в Каракалпакстане.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал предложение Шавката Мирзиёева об открытии по всей стране президентских школ, сообщает пресс-служба Министерства образования.

По его словам, руководить новыми учебными заведениями будут иностранные специалисты, занимающиеся преподаванием на основе концепции STEAM – Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Art (искусство) и Mathematics (математика).

Шавкат Мирзиёев заявил об идее создавать по всей стране президентские школы с целью воспитания высококвалифицированных кадров в ходе рабочей поездки в Нукус 16 ноября.

Особое внимание в этих учебных учреждениях будут обращать на преподавание технических и естественно-научных предметов – математики, физики, химии, биологии и информационных технологий.