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Шерматов Шерзод - Министр народного образования Узбекистана

Шерматов рассказал, кто будет руководить президентскими школами

Международный пресс-клуб РУз
Общество
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Министр народного образования Узбекистана прокомментировал создание новых учебных заведений по всей стране, первая такая школа откроется в Каракалпакстане.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал предложение Шавката Мирзиёева об открытии по всей стране президентских школ, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Нукус
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев: организуем в каждом регионе президентские школы, первую - в Нукусе

По его словам, руководить новыми учебными заведениями будут иностранные специалисты, занимающиеся преподаванием на основе концепции STEAM – Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Art (искусство) и Mathematics (математика).

Шавкат Мирзиёев заявил об идее создавать по всей стране президентские школы с целью воспитания высококвалифицированных кадров в ходе рабочей поездки в Нукус 16 ноября.

Особое внимание в этих учебных учреждениях будут обращать на преподавание технических и естественно-научных предметов – математики, физики, химии, биологии и информационных технологий.

Теги:
Образование, Каракалпакстан, Шерзод Шерматов



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