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Встреча с делегацией хокимията Ташкента в исполкоме Казани

Ташкент заинтересовался опытом Казани в области ЖКХ

DENIS GORDIIKO // Официальный портал Казани
Общество
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Делегация хокимията Ташкента посетила столицу Татарстана и провела переговоры с представителями администрации города. Участники встречи обсудили цифровизацию в сфере ЖКХ Казани и проекты в этом направлении.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Столица Узбекистана намерена использовать опыт Казани в создании новой системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, рассказал в ходе переговоров председатель делегации из Ташкента, первый заместитель хокима города Даврон Хидоятов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

"В прошлом году мы с вами встречались и поняли, что опыт Казани для нас очень интересен. В этот раз мы приехали уже со специалистами, собрали в делегации представителей всех структур, чтобы посмотреть и перенять опыт Казани для Ташкента", — заявил Даврон Хидоятов.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал гостям об информационной системе "Открытая Казань", которую используют 87% горожан. Кроме того, на встрече уделили внимание программам "Чистый город" и "Безопасный город".

Кран в ванной комнате, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Искандер Гиниятуллин отметил: если год назад в Казани проблемы ЖКХ входили в пятерку самых актуальных для жителей, то сейчас они уже в десятке. Помимо этого, международные исследования показали, что столица Татарстана является одним из самых чистых городов России. В этом есть вклад проектов в сфере ЖКХ, считает Гиниятуллин.

Делегаты из Узбекистана отметили, что им было бы важно поработать с создателями системы "Открытая Казань", представителями управляющей компании "Уютный дом", архитекторами Казани. В числе актуальных тем — уличное освещение города, процесс сборки и вывоза мусора, теплоэнергетическое снабжение.

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Теги:
Ташкент, ЖКХ, Татарстан



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