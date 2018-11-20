СМИ: на автозаправках в Узбекистане растут цены на метан

С 16 ноября правительство республики установило новые тарифы на природный газ для автозаправок.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. На некоторых автозаправках в Узбекистане растут цены на метан, сообщает Kun.uz.

Sputnik Минюст назвал дату подорожания бензина в Узбекистане

Как передает корреспондент издания, в Андижанской области цена кубометра метанового газа достигла 2200 сумов, в Самаркандской области – 2000.

С 16 ноября правительство республики установило новые тарифы на природный газ для автозаправок. Таким образом, стоимость метана увеличились на 11 сумов, с 789 до 800 сумов.

Ранее власти страны также сообщили о повышении розничный цены на бензин. Стоимость одного литра топлива марки Аи-80 увеличилась на 5,2%, с 3,8 тысячи сумов до 4 тысяч сумов (0,49 доллара), Аи-91 — на 4,6%, с 4,3 тысячи сумов до 4,5 тысячи сумов (0,55 доллара), дизельного топлива — на 17%, с 4,1 тысячи сумов до 4,8 тысячи сумов (0,58 доллара).