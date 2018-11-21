Узбекский Ипотека-банк заморозил договор с "Юнистримом" из-за атак хакеров

Банки Центральной Азии приняли меры в связи с "вредоносной рассылкой", поступающей от "Юнистрима".

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Узбекистане Ипотека-банк приостановил работу с "Юнистримом" из-за хакерской атаки, которая повлекла за собой рассылку вредоносных писем. Об этом передает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что рассылка произошла по адресной книге банка. В связи с тем, что основная деятельность банка "Юнистрим" связана с денежными переводами, в том числе и в страны СНГ, то многие банки из числа его партнеров стали получателями "вредоносной рассылки".

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov Популярной у мигрантов системе "Юнистрим" ограничили обменные операции

Также сотрудничество с "Юнистримом" заморозили Банк Азии из Кыргызстана и "Имон Интернешнл" из Таджикистана.

Сейчас до окончательного расследования инцидента в банке приостановлены переводы.

В "Юнистриме" отрицают приостановку сотрудничества с ним партнеров, указывая, что отдельные банки запросили дополнительную предоплату.

Узбекистан стал лидером по объему денежных переводов из России

Ранее Центробанк России уже ограничил популярной у мигрантов системе денежных переводов "Юнистрим" обменные операции с наличной валютой. Ограничения сроком на полгода введены после внеплановой проверки компании, в ходе которой обнаружились нарушения при идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции.