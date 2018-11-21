Без риска для жизни: в Ташкенте появился новый светофор

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте появился первый светофор со светодиодами.
Он установлен на перекрестке улиц Ислама Каримова и Алмазар в Шайхантахурском районе столицы, сообщает Podrobno.uz.
Отметим, что такой светофор установлен в качестве эксперимента. Приживется ли он на дорогах города, покажет время.
Ранее стало известно, что в столице в рамках повышения пропускной способности перекрестков появится система "умный светофор", который работает не в обычном, строго определенном режиме, а переключает сигналы исходя из количества транспортных средств в каждом из направлений.