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Первый светофор со светодиодами установили в Ташкенте

Без риска для жизни: в Ташкенте появился новый светофор

© Фото: Подробно.UZ
Общество
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Впервые в узбекской столице установили светофор со светодиодами, основным преимуществом которого является лучшая различимость на дороге.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте появился первый светофор со светодиодами.

Он установлен на перекрестке улиц Ислама Каримова и Алмазар в Шайхантахурском районе столицы, сообщает Podrobno.uz. 

Экспериментальный светофор с обратным кольцевым отсчетом
© Sputnik / Евгений Биятов
"Умные светофоры" появятся на улицах Ташкента
Преимуществом таких светофоров является их лучшая различимость. То есть светодиоды в темное время суток видны издалека. Загорается, в отличие от обычного светофора, не одна секция конкретного цвета, а подсвечивается вся конструкция, похожая на арку.

Отметим, что такой светофор установлен в качестве эксперимента. Приживется ли он на дорогах города, покажет время.

Ранее стало известно, что в столице в рамках повышения пропускной способности перекрестков появится система "умный светофор", который работает не в обычном, строго определенном режиме, а переключает сигналы исходя из количества транспортных средств в каждом из направлений.




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