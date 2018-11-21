В Узбекистане начнут готовить защитников авторских прав

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкентском государственном юридическом университете 22 ноября состоится официальное открытие кафедры "Интеллектуальная собственность". Как сообщили в пресс-службе вуза, в мероприятии примут участие представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Агентства по интеллектуальной собственности, а также некоторых министерств и ведомств.

На кафедре будут готовить специалистов в области интеллектуальной собственности, создавать учебно-методическую базу. Кроме того, в планах — организация сотрудничества с ВОИС в сфере образовательной деятельности, привлечение зарубежных экспертов. Также ожидается, что представители республики смогут проходить обучение в Академии ВОИС в Турине.

Новая кафедра будет работать в тесном сотрудничестве с Агентством по интеллектуальной собственности. Ее создание позволит объединить научный и учебный потенциал, наладить эффективное сотрудничество с зарубежными научными и учебными заведениями. Выпускники смогут работать и в органах государственной власти, и в частном секторе.