Морозы и дожди: в Узбекистан пришли холода

На этой неделе температура понизилась с 12-15 градусов до 0-3 днем и минус 4-7 ночью.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Узбекистане на этой неделе началось похолодание – температура опустилась с 12-15 градусов до 0-3 днем и -4 и -7 ночью, сообщает Узгидромет.

Особенно похолодание затронуло Нукус, Ургенч и Камчик. В Ташкенте, Бухаре, Нурафшоне, Самарканде и Гулистане сохраняется теплая погода.

© AP Photo / Узгидромет предупредил о морозе и порывистом ветре

По мнению синоптиков, слабовлажная, но холодная воздушная масса проникла в республику с Европейской территории России. Осадков выпало немного, но понижение температуры – существенное.

К выходным также ожидается холодное западное вторжение, в субботу местами пройдут дожди. Температура днем в среднем составит 5-8 градусов. В воскресенье осадки не ожидаются, но влияние холодной воздушной массы будут сохраняться – днем температура составит 8-10 градусов тепла, ночью – 0-3 градуса ниже нуля.