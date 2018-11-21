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Девушка идет под сильным дождем

Морозы и дожди: в Узбекистан пришли холода

© pixabay
Общество
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На этой неделе температура понизилась с 12-15 градусов до 0-3 днем и минус 4-7 ночью.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Узбекистане на этой неделе началось похолодание – температура опустилась с 12-15 градусов до 0-3 днем и -4 и -7 ночью, сообщает Узгидромет.

Особенно похолодание затронуло Нукус, Ургенч и Камчик. В Ташкенте, Бухаре, Нурафшоне, Самарканде и Гулистане сохраняется теплая погода.

СПУТНИК_Что происходит с мыльным пузырем на морозе
© AP Photo /
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По мнению синоптиков, слабовлажная, но холодная воздушная масса проникла в республику с Европейской территории России. Осадков выпало немного, но понижение температуры – существенное.

К выходным также ожидается холодное западное вторжение, в субботу местами пройдут дожди. Температура днем в среднем составит 5-8 градусов. В воскресенье осадки не ожидаются, но влияние холодной воздушной массы будут сохраняться – днем температура составит 8-10 градусов тепла, ночью – 0-3 градуса ниже нуля.

Теги:
Узбекистан, мороз, Погода



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    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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