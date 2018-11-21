МОТ озвучила, сколько сборщиков хлопка в Узбекистане работали добровольно

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Подавляющее большинство сборщиков урожая хлопка-сырца в Узбекистане в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно, следует из материалов Международной организации труда (МОТ) по предварительным итогам мониторинга прошедшей хлопковой кампании.

По данным Министерства труда и социальной занятости Узбекистана, в этом году к сбору хлопка планировалось привлечь более 2,6 миллиона человек и выделить на оплату их труда 2,5 триллиона сумов (около 300 миллионов долларов).

"Подавляющее большинство (93%) сборщиков хлопка были добровольцами", - говорится в материалах МОТ по предварительным итогам мониторинга прошедшей хлопковой кампании.

В ходе мониторинга эксперты МОТ опросили 3 тысячи участников уборки. Лишь 7% опрошенных заявили, что участвовали в этом процессе принудительно.

В этом году не было зафиксировано систематического привлечения к сбору хлопка студентов, учителей и медицинских работников.

"Однако наем групп из других государственных учреждений, организаций и предприятий встречался", - говорится в материалах МОТ.

Во время хлопкоуборочной кампании 169 руководителей местных администраций и чиновников были уволены, понижены в должности или оштрафованы за нарушения, связанные с принудительным трудом, добавили в МОТ.

© Sputnik / Алексей Куденко Это нам не задавали: Минобр жалуется на привлечение учителей к сбору хлопка

По итогам мониторинга МОТ в 2017 году о добровольном участии в сборке хлопка заявляли 87% сборщиков.

В 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал покончить с принудительным трудом в стране и подтвердил приверженность властей к сотрудничеству с МОТ. В начале августа 2017 года правительство республики установило запрет на привлечение к сбору урожая хлопка молодежи, не достигшей совершеннолетия, а также сотрудников сферы здравоохранения и образования, которые находятся в трудовой деятельности.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. В феврале этого года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, однако организация продолжит отслеживать ситуацию с практикой принудительного и детского труда в республике.