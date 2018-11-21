Ростов-на-Дону и Ташкент свяжет прямой авиарейс

Улететь в столицу Узбекистана из российского города можно будет по вторникам.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 11 декабря запускает прямой рейс по маршруту Ростов-на-Дону – Ташкент, передают местные СМИ.

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Полеты будут выполняться по вторникам. Из Ростова-на-Дону самолет вылетает в 15:20 и прибывает в Ташкент в 20:40. Время в пути составит три часа двадцать минут.

Из узбекской столицы борт "Уральских авиалиний" вылетает в 12:00 и прилетает в Ростов-на-Дону в 13:50. Время в пути - три часа пятьдесят минут.

Билет в одну сторону стоит от 10 307 рублей.

Напомним, в среду в Ростове-на-Дону открылось генеральное консульство Узбекистана.