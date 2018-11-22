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Азиатский форум по правам человека в Самарканде

Мирзиёев: Центральная Азия не может оставаться в стороне от мировых проблем

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В Самарканде проходит форум, посвященный 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik, Дильшода Рахматова. Приветствие президента Шавката Мирзиёева участникам Азиатского форума зачитал председатель сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев.

Азиатский форум по правам человека в Самарканде
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Азиатский форум по правам человека в Самарканде

В документе отмечается, что страны могут достичь устойчивого мира, безопасности и развития только при условии, что все будут двигаться в сторону справедливости.

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"Все цивилизации, мировые культуры и религии создавались, как показывает история, под влиянием гуманистических идей. Один из выдающихся правоведов Востока Бурхониддин Маргиноний еще в 12 веке в своем трактате "Хидоят" выдвинул идею о необходимости соблюдения прав каждого человека. Сегодня эта идея не потеряла своей актуальности, и она созвучна повестке настоящего форума", - подчеркивается в послании главы государства.

Азиатский форум по правам человека в Самарканде
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Азиатский форум по правам человека в Самарканде

Также сообщается, что принятая 70 лет назад Всеобщая декларация прав человека открыла новые возможности для утверждения принципов демократии и гуманизма во всем мире.

"К сожалению, сегодня мы все являемся свидетелями вооруженных конфликтов, межэтнических и межконфессиональных разногласий, других глобальных угроз, препятствующих устойчивому развитию, в том числе на пространстве от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока", - говорится в послании.

Шавкат Мирзиёев обращает внимание на то, что "мы не можем быть сторонними наблюдателями того, как возрастает число вынужденных переселенцев и беженцев, осложняются проблемы, связанные с голодом, недоступностью образования и медицинской помощи, торговлей людьми и принудительным трудом".

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Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
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По словам узбекского лидера, будущее Азиатского региона с общей численностью и населением 4,5 миллиарда человек во многом зависит от готовности исследовать задачи, определенные в повестке дня ООН до 2030 года.

"Мы твердо намерены продолжать важную работу по обеспечению прав и законных интересов человека, по всестороннему содействию самореализации, поскольку от этого зависит мир, стабильность и благополучие", - сообщается в послании.

Азиатский форум по правам человека в Самарканде
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Азиатский форум по правам человека в Самарканде

Мирзиёев выразил уверенность, что принятая на форуме "Самаркандская декларация" будет способствовать укреплению международного сотрудничества. А выдвинутые участниками в рамках конференции инициативы и предложения будут учтены при создании национальной стратегии в области прав человека.

В работе форума принимают участие представители более 25 стран, а также председатель Сената Узбекистана, вице-премьеры, сенаторы, депутаты, руководители Конституционного и Верховного суда.

Теги:
ООН, Права человека, Демократия, Самарканд, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Центральная Азия



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