Мирзиёев учредил инспекцию по контролю в сфере телекоммуникаций

Новая организация будет развивать Электронное правительство и контролировать качество услуг почтовой связи.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В Узбекистане учреждена Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева, опубликованном на портале УзА.

Инспекция будет контролировать соблюдение авторских прав в распространении фонограмм, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ.

Кроме того, новая структура будет отслеживать качество услуг почтовой связи и телекоммуникаций.

Также инспекция будет заниматься развитием инфраструктуры системы Электронное правительство.

Еще одной из задач организации станет расширение широкополосного доступа в интернет.