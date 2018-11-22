15:45 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Монтаж вышек сотовой связи

Мирзиёев учредил инспекцию по контролю в сфере телекоммуникаций

© Sputnik / Яков Андреев
Общество
Получить короткую ссылку
22810

Новая организация будет развивать Электронное правительство и контролировать качество услуг почтовой связи.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В Узбекистане учреждена Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева, опубликованном на портале УзА.

Инспекция будет контролировать соблюдение авторских прав в распространении фонограмм, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ.

Кроме того, новая структура будет отслеживать качество услуг почтовой связи и телекоммуникаций.

Также инспекция будет заниматься развитием инфраструктуры системы Электронное правительство.

Еще одной из задач организации станет расширение широкополосного доступа в интернет.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, телекоммуникации, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Железнодорожные пути
Шокирующее видео: в Индии мать уронила младенца под поезд
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054