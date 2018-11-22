Мирзиёев учредил инспекцию по контролю в сфере телекоммуникаций

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В Узбекистане учреждена Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева, опубликованном на портале УзА.
Инспекция будет контролировать соблюдение авторских прав в распространении фонограмм, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ.
Кроме того, новая структура будет отслеживать качество услуг почтовой связи и телекоммуникаций.
Также инспекция будет заниматься развитием инфраструктуры системы Электронное правительство.
Еще одной из задач организации станет расширение широкополосного доступа в интернет.