Не верь глазам своим: как бороться с фейковыми новостями

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Прежде чем вступать в дискуссию в интернете или распространять информацию, необходимо проверить ее на достоверность — чтобы мошенники не смогли спекулировать на ваших чувствах. Памяткой о том, как это сделать, поделилось ГУВД Ташкента.
- Не распространяйте публикации, сделанные незнакомыми людьми, если данные не проверены.
- Увидев просьбу о помощи и номер телефона, звоните по нему и уточняйте, действительно ли требуется помощь.
- Фотографии из постов о пропавших детях проверяйте через "Яндекс" или Google с помощью специальной функции "Поиск по картинкам". Возможно, этого ребенка искали в другой стране и уже давно нашли.
- Опубликован номер банковской карты — проверьте его через "Яндекс" или Google. Не исключено, что данные уже использовали недобросовестные люди.
- Тексты стоит проверять через сервисы, выявляющие плагиат. Они помогут узнать, использовали ли их ранее.
- Задавайте авторам публикации конкретные вопросы: куда они обращались, к кому, какой получили результат. Если автор игнорирует вас или его ответы расплывчаты — скорее всего, это фейк.
Не позволяйте себя использовать.