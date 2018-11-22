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Женские руки с гаджетами

Не верь глазам своим: как бороться с фейковыми новостями

© Foto: pixabay / FirmBee
Общество
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Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало памятку о том, как отличать недостоверные новости от правдивых.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Прежде чем вступать в дискуссию в интернете или распространять информацию, необходимо проверить ее на достоверность — чтобы мошенники не смогли спекулировать на ваших чувствах. Памяткой о том, как это сделать, поделилось ГУВД Ташкента.

  • Не распространяйте публикации, сделанные незнакомыми людьми, если данные не проверены.
  • Увидев просьбу о помощи и номер телефона, звоните по нему и уточняйте, действительно ли требуется помощь.
  • Фотографии из постов о пропавших детях проверяйте через "Яндекс" или Google с помощью специальной функции "Поиск по картинкам". Возможно, этого ребенка искали в другой стране и уже давно нашли.
  • Опубликован номер банковской карты — проверьте его через "Яндекс" или Google. Не исключено, что данные уже использовали недобросовестные люди.
  • Тексты стоит проверять через сервисы, выявляющие плагиат. Они помогут узнать, использовали ли их ранее.
  • Задавайте авторам публикации конкретные вопросы: куда они обращались, к кому, какой получили результат. Если автор игнорирует вас или его ответы расплывчаты — скорее всего, это фейк.

Не позволяйте себя использовать.

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