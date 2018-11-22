Не верь глазам своим: как бороться с фейковыми новостями

Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало памятку о том, как отличать недостоверные новости от правдивых.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Прежде чем вступать в дискуссию в интернете или распространять информацию, необходимо проверить ее на достоверность — чтобы мошенники не смогли спекулировать на ваших чувствах. Памяткой о том, как это сделать, поделилось ГУВД Ташкента.

Не распространяйте публикации, сделанные незнакомыми людьми, если данные не проверены.

Увидев просьбу о помощи и номер телефона, звоните по нему и уточняйте, действительно ли требуется помощь.

Фотографии из постов о пропавших детях проверяйте через "Яндекс" или Google с помощью специальной функции "Поиск по картинкам". Возможно, этого ребенка искали в другой стране и уже давно нашли.

Опубликован номер банковской карты — проверьте его через "Яндекс" или Google. Не исключено, что данные уже использовали недобросовестные люди.

Тексты стоит проверять через сервисы, выявляющие плагиат. Они помогут узнать, использовали ли их ранее.

Задавайте авторам публикации конкретные вопросы: куда они обращались, к кому, какой получили результат. Если автор игнорирует вас или его ответы расплывчаты — скорее всего, это фейк.

Не позволяйте себя использовать.