Словно узбекский бай: Александр Васильев пустился в пляс на улице Хивы

Популярный российский телеведущий облачился в национальный узбекский костюм и исполнил зажигательный танец прямо на глазах у прохожих.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Известный историк моды, искусствовед и коллекционер снова посетил Узбекистан.

На своей странице в Instagram телеведущий сообщил, что вместе с выездной школой совершил вояж по городам республики – он посетил Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент.

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев

На одной из видеозарисовок модный эксперт надел узбекский чапан, подпоясавшись, словно знатный бай, и пустился в пляс прямо на глазах у изумленных прохожих. К нему присоединилась одна из его учениц под одобрительные возгласы остальной группы.

Ведущий шоу "Модный приговор" на Первом канале российского телевидения с удовольствием разместил в своем аккаунте фотографии, на каждой из которых он предстает на фоне различных достопримечательностей и в разных узбекских национальных нарядах. Это дает повод думать, что художнику по сердцу восточный стиль и, в частности, чисто узбекские наряды.

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев

Отметим, что узбекская мода покорила не одного Васильева. Так, совсем недавно Узбекистан посетил председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который также щеголял по улицам Бухары в белоснежном чапане.

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приобрела нарядный чапан во время недавней поездки в Ташкент на межмидовские консультации России и Узбекистана и пришла в нем на премьеру фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" в Москве.

© Instagram / alexandre_vassiliev Историк моды Александр Васильев