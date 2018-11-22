15:44 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Историк моды Александр Васильев

Словно узбекский бай: Александр Васильев пустился в пляс на улице Хивы

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
28730

Популярный российский телеведущий облачился в национальный узбекский костюм и исполнил зажигательный танец прямо на глазах у прохожих.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Известный историк моды, искусствовед и коллекционер снова посетил Узбекистан.

На своей странице в Instagram телеведущий сообщил, что вместе с выездной школой совершил вояж по городам республики – он посетил Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент.

Историк моды Александр Васильев
© Instagram / alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев

На одной из видеозарисовок модный эксперт надел узбекский чапан, подпоясавшись, словно знатный бай, и пустился в пляс прямо на глазах у изумленных прохожих. К нему присоединилась одна из его учениц под одобрительные возгласы остальной группы.

Ведущий шоу "Модный приговор" на Первом канале российского телевидения с удовольствием разместил в своем аккаунте фотографии, на каждой из которых он предстает на фоне различных достопримечательностей и в разных узбекских национальных нарядах. Это дает повод думать, что художнику по сердцу восточный стиль и, в частности, чисто узбекские наряды.

Историк моды Александр Васильев
© Instagram / alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев

Отметим, что узбекская мода покорила не одного Васильева. Так, совсем недавно Узбекистан посетил председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который также щеголял по улицам Бухары в белоснежном чапане.

Историк моды Александр Васильев
© Instagram / alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев
© Instagram / alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приобрела нарядный чапан во время недавней поездки в Ташкент на межмидовские консультации России и Узбекистана и пришла в нем на премьеру фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" в Москве.

Историк моды Александр Васильев
© Instagram / alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев
© Instagram / alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Железнодорожные пути
Шокирующее видео: в Индии мать уронила младенца под поезд
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054