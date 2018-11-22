В Бухарской области для нуждающихся семей построили новые дома

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В селе Хужалар Каганского района Бухарской области построили 169 трехкомнатных домов, передает Uzbekistan Today.
В 137 домах поселились малообеспеченные семьи, в остальных будут жить одинокие узбекистанки, которые воспитывают детей-инвалидов.
"Сегодня с детьми я переехала в трехкомнатный дом со всеми удобствами. Кроме того, первоначальный взнос в размере 42,1 миллиона сумов выплачен Общественным фондом по поддержке женщин и семьи. Для нас большой поддержкой стала возможность выплаты выделенного банком кредита в размере 126 миллионов сумов в течение 20 лет на льготных условиях", - поделилась новосел Сурайё Ганиева.
В селе Шакаркент Вабкентского района также сдали в эксплуатацию 40 трехкомнатных домов. В торжественной церемонии вручения ключей участвовал сам хоким Бухарской области.