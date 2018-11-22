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В Бухаре сданы в эксплуатацию 209 домов

В Бухарской области для нуждающихся семей построили новые дома

© Информационный портал Uzbekistan Today
Общество
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Также новым жильем обеспечили одиноких женщин, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В селе Хужалар Каганского района Бухарской области построили 169 трехкомнатных домов, передает Uzbekistan Today.

В махалле Иброхим ота Алмазарского района Ташкента вручили ключи от квартир
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Ташкенте ключи от 48 квартир вручили малообеспеченным семьям

В 137 домах поселились малообеспеченные семьи, в остальных будут жить одинокие узбекистанки, которые воспитывают детей-инвалидов. 

"Сегодня с детьми я переехала в трехкомнатный дом со всеми удобствами. Кроме того, первоначальный взнос в размере 42,1 миллиона сумов выплачен Общественным фондом по поддержке женщин и семьи. Для нас большой поддержкой стала возможность выплаты выделенного банком кредита в размере 126 миллионов сумов в течение 20 лет на льготных условиях", - поделилась новосел Сурайё Ганиева. 

В селе Шакаркент Вабкентского района также сдали в эксплуатацию 40 трехкомнатных домов. В торжественной церемонии вручения ключей участвовал сам хоким Бухарской области.

Теги:
дом, Семья, Бухарская область, Узбекистан



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