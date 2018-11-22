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На каком месте Узбекистан оказался в рейтинге по скорости Интернета

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Таджикистан оказался на последнем, 124-м месте, Афганистан – на 123-м, Кыргызстан – на 94-м, Россия – на 80-м.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Узбекистан оказался на 110-м месте в мире по скорости интернета, сообщается в рейтинге на сайте Speedtest Global Index.

По данным за октябрь 2018 года, на последнем месте – Таджикистан, он занял 124-ю позицию, перед ним находятся Афганистан – 123-я позиция, а также Кыргызстан – 94-я и Казахстан – 74-я.

Сотрудник в офисе российской интернет-компании Яндекс в темное время суток
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Россия оказалась на 80-м месте, а лидерами стали Норвегия, Исландия и Сингапур.

Кроме того, по скорости беспроводного интернета Узбекистан занял 112-е место, Кыргызстан – 79-е, Казахстан – 58-е, Россия – 44-е.

В 2018 году в Узбекистане занялись вопросом скорости интернета, сейчас над ним работают более 20 иностранных специалистов. В начале года республика получала доступ всего через два международных узла, они работали на пределе, практически достигнув пика производительности.

Теги:
рейтинг, Узбекистан, Интернет



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