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Флаг Узбекистана

Эксперты признали Узбекистан самой безопасной страной в Центральной Азии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Республика отмечена желтым цветом на интерактивной карте, это означает среднюю опасность по миру и низкую – в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Эксперты международных компаний International SOS и Control Risks признали Узбекистан самой безопасной страной для работы и путешествий в Центральной Азии, данные отмечены на интерактивной карте.

Узбекистан выделен насыщенно-желтым цветом, означающим уровень medium (средний), это означает среднюю опасность по миру и низкую – в пределах ЦА по сравнению с другими странами.

Рейтинг оценивал риски, связанные со здоровьем – вероятность инфекционных заболеваний, доступность и качество медицинской помощи, а также общую безопасность – уровень преступности, эффективности правоохранительных органов и чрезвычайных служб.

Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан вошел в число лучших стран для приключений в 2019 году

Высокий уровень опасности отмечается в граничащих с Афганистаном районах Таджикистана и на юге Кыргызстана. Самая опасное государство региона – Афганистан.

International SOS – одна из самых крупных в мире медицинских и туристических служб, она работает в 92 странах мира.

Ранее Узбекистан также вошел в число лучших стран для приключений в 2019 году, такой список предоставило издательство Lonely Planet. Составители отметили, что республика смягчила требования для въезда иностранных туристов.

Теги:
рейтинг, Узбекистан, Центральная Азия



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