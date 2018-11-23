14:11 23 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Официант с бокалом вина

Белое и красное: Узбекистан вступил в Международную организацию виноделия

CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0

В пятницу делегация будет принимать участие в ежегодном заседании организации в Уругвае, о событии торжественно объявят участникам.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Узбекистан вступил в Международную организацию виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба МИД страны.

В начале года компания "Узшаробсаноат" подала заявку на членство в МОВВ, в ноябре в Париже единогласно поддержали обращение республики, этот вопрос также включили в повестку заседания, которое пройдет в пятницу в Уругвае. На мероприятии торжественно объявят о событии.

"Один из главных пунктов в повестке дня – торжественное объявление о вступлении Узбекистана в полноправные члены МОВВ. В работе Генеральной ассамблеи участвует делегация Республики Узбекистан во главе с послом нашей страны в США Жавлоном Вахабовым", - говорится в сообщении.

Международная организация винограда и вина была создана на основе договора от 2001 года, она наследовала принципы существовавшего с 1924 года Международного бюро винограда и виноделия.

Теги:
заседание, организация, Виноградарство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Деньги
    Прощай, пластик!

    Штрафы за продажу и использование одноразовой пластиковой посуды в Молдове могут стать реальностью уже через три года.

  • Флаги с символикой Консервативной партии Эстонии
    Глас народа

    Эстонские консерваторы предложили парламенту вынести вопрос о присоединении к Глобальному соглашению ООН о миграции на референдум.

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
    Короли ринга

    В столице Северной Осетии пройдет вечер профессионального бокса, где сойдутся 18 бойцов из девяти стран мира.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Экскурсия по телебашне в Ташкенте
Говорит и показывает Узбекистан: видеоэкскурсия на Ташкентскую телебашню
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054