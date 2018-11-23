Белое и красное: Узбекистан вступил в Международную организацию виноделия

В пятницу делегация будет принимать участие в ежегодном заседании организации в Уругвае, о событии торжественно объявят участникам.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Узбекистан вступил в Международную организацию виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба МИД страны.

В начале года компания "Узшаробсаноат" подала заявку на членство в МОВВ, в ноябре в Париже единогласно поддержали обращение республики, этот вопрос также включили в повестку заседания, которое пройдет в пятницу в Уругвае. На мероприятии торжественно объявят о событии.

"Один из главных пунктов в повестке дня – торжественное объявление о вступлении Узбекистана в полноправные члены МОВВ. В работе Генеральной ассамблеи участвует делегация Республики Узбекистан во главе с послом нашей страны в США Жавлоном Вахабовым", - говорится в сообщении.

Международная организация винограда и вина была создана на основе договора от 2001 года, она наследовала принципы существовавшего с 1924 года Международного бюро винограда и виноделия.