Тревожное полнолуние: как ночное светило влияет на психику и сон

Некоторые считают, что в полнолуние люди и животные становятся беспокойными, обостряются психические заболевания, нарушается сон. Разберемся, что об этом думают ученые.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Австралийские исследователи проверили, действительно ли состояние психически неустойчивых людей ухудшается в полнолуние. Они проанализировали даты поступления людей в больницу Калвари Матер Ньюкасл и установили, что 23% тяжелобольных госпитализируют в полнолуние. Причем пациенты ведут себя неспокойно — дерутся с персоналом, плюются и брыкаются.

© Sputnik / Нина Зотина Огромная, кровавая, волшебная: фото самого длительного лунного затмения века 8

Американские ученые, в свою очередь, не отрицают влияние Луны на психику, но проведенное ими подобное исследование показало, что вызовы равномерно распределились по всем лунным фазам, сообщает РИА Новости . Эффект оказался настолько незначительным, что научными методами его не измерить.

Ученые из Канады уверены, что влияние естественного спутника Земли на жителей планеты с расстройством психики — всего лишь миф. Они считают, что исследователи приходят к разным выводам, потому что по-разному считают длительность полнолуния: 12 часов, 24 часа или трое суток.

Что касается животных, которые из-за полнолуния якобы становятся агрессивнее, то исследование на примере Австралии показало: собаки в эти дни кусают так же, как в обычные.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Полнолуние в Ташкенте

Ученые не обошли вниманием и распространенное мнение о нарушении сна в полнолуние. Группа исследователей из США и Канады решила задействовать в эксперименте африканских охотников-собирателей хадза и мадагаскарских земледельцев. Оказалось, что первые в полнолуние меньше спят и более активны днем, с наступлением новой Луны их распорядок похож на "совиный". При этом качество сна не зависит от лунного цикла.

Ученые из Швейцарии привлекли 33 волонтеров в общей сложности на 64 ночи. Во время сна им делали электроэнцефалограммы мозга. Выяснилось, что в полнолуние добровольцы засыпали на пять минут дольше, спали меньше на двадцать минут. Длительность глубокого медленного дельта-сна уменьшилась на 30%.

Коллеги швейцарских исследователей из других стран не смогли воспроизвести этот результат. По мнению авторов, делать выводы на основании 33 волонтеров некорректно. Они взяли информацию сотен людей у трех разных институтов по изучению сна, наложили на нее фазы Луны и не обнаружили никакой зависимости.