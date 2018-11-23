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Полнолуние в Московской области

Тревожное полнолуние: как ночное светило влияет на психику и сон

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Некоторые считают, что в полнолуние люди и животные становятся беспокойными, обостряются психические заболевания, нарушается сон. Разберемся, что об этом думают ученые.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Австралийские исследователи проверили, действительно ли состояние психически неустойчивых людей ухудшается в полнолуние. Они проанализировали даты поступления людей в больницу Калвари Матер Ньюкасл и установили, что 23% тяжелобольных госпитализируют в полнолуние. Причем пациенты ведут себя неспокойно — дерутся с персоналом, плюются и брыкаются.

© Sputnik / Нина Зотина
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Американские ученые, в свою очередь, не отрицают влияние Луны на психику, но проведенное ими подобное исследование показало, что вызовы равномерно распределились по всем лунным фазам, сообщает РИА Новости. Эффект оказался настолько незначительным, что научными методами его не измерить.

Ученые из Канады уверены, что влияние естественного спутника Земли на жителей планеты с расстройством психики — всего лишь миф. Они считают, что исследователи приходят к разным выводам, потому что по-разному считают длительность полнолуния: 12 часов, 24 часа или трое суток.

Что касается животных, которые из-за полнолуния якобы становятся агрессивнее, то исследование на примере Австралии показало: собаки в эти дни кусают так же, как в обычные.

Полнолуние в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Полнолуние в Ташкенте

Ученые не обошли вниманием и распространенное мнение о нарушении сна в полнолуние. Группа исследователей из США и Канады решила задействовать в эксперименте африканских охотников-собирателей хадза и мадагаскарских земледельцев. Оказалось, что первые в полнолуние меньше спят и более активны днем, с наступлением новой Луны их распорядок похож на "совиный". При этом качество сна не зависит от лунного цикла.

Архивное фото суперлуния
© http://ru.forwallpaper.com/
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Ученые из Швейцарии привлекли 33 волонтеров в общей сложности на 64 ночи. Во время сна им делали электроэнцефалограммы мозга. Выяснилось, что в полнолуние добровольцы засыпали на пять минут дольше, спали меньше на двадцать минут. Длительность глубокого медленного дельта-сна уменьшилась на 30%.

Коллеги швейцарских исследователей из других стран не смогли воспроизвести этот результат. По мнению авторов, делать выводы на основании 33 волонтеров некорректно. Они взяли информацию сотен людей у трех разных институтов по изучению сна, наложили на нее фазы Луны и не обнаружили никакой зависимости.

Теги:
сон, Полнолуние, Луна



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