Тревожное полнолуние: как ночное светило влияет на психику и сон

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Австралийские исследователи проверили, действительно ли состояние психически неустойчивых людей ухудшается в полнолуние. Они проанализировали даты поступления людей в больницу Калвари Матер Ньюкасл и установили, что 23% тяжелобольных госпитализируют в полнолуние. Причем пациенты ведут себя неспокойно — дерутся с персоналом, плюются и брыкаются.
Ученые из Канады уверены, что влияние естественного спутника Земли на жителей планеты с расстройством психики — всего лишь миф. Они считают, что исследователи приходят к разным выводам, потому что по-разному считают длительность полнолуния: 12 часов, 24 часа или трое суток.
Что касается животных, которые из-за полнолуния якобы становятся агрессивнее, то исследование на примере Австралии показало: собаки в эти дни кусают так же, как в обычные.
Ученые не обошли вниманием и распространенное мнение о нарушении сна в полнолуние. Группа исследователей из США и Канады решила задействовать в эксперименте африканских охотников-собирателей хадза и мадагаскарских земледельцев. Оказалось, что первые в полнолуние меньше спят и более активны днем, с наступлением новой Луны их распорядок похож на "совиный". При этом качество сна не зависит от лунного цикла.
Коллеги швейцарских исследователей из других стран не смогли воспроизвести этот результат. По мнению авторов, делать выводы на основании 33 волонтеров некорректно. Они взяли информацию сотен людей у трех разных институтов по изучению сна, наложили на нее фазы Луны и не обнаружили никакой зависимости.