МОТ приветствует реформы Мирзиёева

Особенно организация высоко оценила успехи в борьбе с детским и принудительным трудом.

ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik, Дильшода Рахматова. За два года президентства Шавката Мирзиёева было сделано много конструктивного в сфере искоренения детского и принудительного труда, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан Специальный советник Генерального директора Международной организации труда Кари Топиола во время Азиатского форума по правам человека.

По словам Топиолы, в течение нескольких лет в Узбекистане имели место вопросы детского и принудительного труда, связанного с ежегодным урожаем хлопка. И представители МОТ очень плодотворно сотрудничали с местной властью, чтобы искоренить эту проблему.

SS MIRZA / AFP МОТ озвучила, сколько сборщиков хлопка в Узбекистане работали добровольно

"Перед проведением форума (в Самарканде – прим. ред.) в Ташкенте состоялся круглый стол, на нем обсуждались результаты сбора урожая хлопка этого года. И независимый мониторинг Международной организации труда констатировал, что вопрос о детском труде в Узбекистане больше не стоит", - сказал представитель МОТ, добавив, что в сфере принудительного труда тоже есть существенный прогресс.

"Мы можем сказать, что те программы, которые внедрялись в течение двух лет во время президентства Мирзиёева, работают и дают результаты", - сказал Топиола.

Он также подчеркнул, что изменить целую систему найма, где ежегодно принимают участие 2,5-3 миллиона человек - это огромное дело. И реорганизовывать нужно так, чтобы все поняли, что любая форма занятости должна быть основана на контракте, в котором условия работы будут определяться на добровольной основе. Это потребует много новой информации и преобразований.

Представитель МОТ также положительно оценил систему обратной связи, внедренную руководством Узбекистана.

"Так называемая система обратной связи, система, с помощью которой люди могут подавать жалобы, если возникают проблемы, работает гораздо больше, чем раньше. Мы видим, что за последние 5 лет удалось наладить конструктивный диалог между правительством и гражданским обществом. Особенно явно видны результаты последних двух лет. Было сделано много хорошего, МОТ уважает и приветствует это сотрудничество".

В заключение Кари Топиола добавил, что Азиатский форум по правам человека прошел на достаточно высоком уровне. Он узнал много нового и понял причины создавшегося положения, а также отличия в разных странах региона. Также советник выразил уверенность, что международные эксперты получили много полезного на форуме.

Азиатский форум по правам человека прошел в Самарканде 22-23 ноября по теме: “Итоги 70-летия Всеобщей декларации прав человека: вызовы времени и реальность”. Суть форума заключалась в том, чтобы собрать как представителей государственных органов, так и членов гражданского общества и национальных правозащитных учреждений (НПЗУ). Среди основных целей – подтверждение приверженности государств основным принципам прав человека, в частности, принципу универсальности.

В форуме приняли участие представители ООН, Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, Организации исламского сотрудничества, парламентов зарубежных стран, руководители национальных институтов по правам человека, представители экспертного сообщества, а также зарубежных СМИ, занимающихся защитой прав человека на Азиатском континенте.

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Узбекистан как организатор Форума предложил его участникам платформу, на которой они смогли подтвердить свою приверженность обеспечению прав человека для всех.

В рамках Азиатского форума руководители национальных институтов по правам человека Центральной Азии обсудили ситуацию в своих странах, направления сотрудничества между национальными институтами по правам человека.

По итогам форума было принято совместное заявление национальных институтов по правам человека в Центральной Азии.