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Самолет в небе. Архивное фото

Счастливого полета: узбекистанка родила пятого ребенка на борту самолета

Общество
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Он летел из Пекина в Ташкент, но лайнеру пришлось вернуться в аэропорт, Наргизу Касимову с младенцем доставили в больницу.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Гражданка Узбекистана родила на борту самолета пятого ребенка, сообщает Telegram-канал China-Uzbekistan.

Лайнер следовал из Пекина в Ташкент, но ему пришлось вернуться в аэропорт из-за этого непредвиденного происшествия. В итоге он прибыл с опозданием на 5 часов.

Узбечка родила на борту самолета
© Telegram-канал China-Uzbekistan
Узбечка родила на борту самолета

Наргизу Касимову вместе с младенцем, предположительно, доставили в пекинскую больницу Hemujia.

Информацию подтвердили в представительстве авиакомпании China Southern Airline в Ташкенте.

Похожая история произошла в июле на борту самолета, который летел из Оша в Екатеринбург. Тогда роды у женщины из Узбекистана приняли бортпроводники, мальчика назвали Уралбеком в честь "Уральских авиалиний". Мама малыша родом из Узбекистана, но живет в Челябинской области, она вместе с мужем возвращалась из Кыргызстана.

Теги:
Пекин, Узбекистан, Самолет



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