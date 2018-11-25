МИД Узбекистана направил ноту в Кыргызстан

Узбекистан предупредил КР о проведении в понедельник проверки боеготовности войск.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана направило ноту в МИД Кыргызстана.

Узбекская сторона предупредила КР о проведении 26 ноября проверки боеготовности войск Узбекистана.

"Проверка направлена на оценку боевой готовности войск и сил Республики Узбекистан", - говорится в сообщении пресс-службы МИД КР.

Узбекистанское ведомство отметило, что мероприятие не направлено против интересов других государств.

Министерство КР информировало руководство и соответствующие государственные органы страны о поступившей ноте.