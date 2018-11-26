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Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня - в день празднования Рамазан хайита - посетил участок строительства Центра исламской цивилизации

С европейским шиком: французы создадут проект Центра исламской цивилизации

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Здание центра возведут в традициях национального зодчества: в виде мечети с куполом.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Французская компания Wilmotte & Associés создаст проект Центра исламской цивилизации в Ташкенте. Об этом сообщает АН Podrobno.uz

Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня - в день празднования Рамазан хайита - посетил участок строительства Центра исламской цивилизации
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации

К такой договоренности пришла узбекская делегация во главе с заместителем министра строительства Ботиром Закировым во время переговоров в Париже.

В июне глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент здания Центра исламской цивилизации.

Здание центра будет возведено в традициях национального зодчества, в виде мечети с куполом. Комплекс будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал и служебные помещения.

В центре будет налажена научно-исследовательская деятельность, организован музей.

Теги:
Франция, Ислам, Ташкент, Узбекистан



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