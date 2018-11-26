С европейским шиком: французы создадут проект Центра исламской цивилизации

Здание центра возведут в традициях национального зодчества: в виде мечети с куполом.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Французская компания Wilmotte & Associés создаст проект Центра исламской цивилизации в Ташкенте. Об этом сообщает АН Podrobno.uz.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации

К такой договоренности пришла узбекская делегация во главе с заместителем министра строительства Ботиром Закировым во время переговоров в Париже.

В июне глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент здания Центра исламской цивилизации.

Здание центра будет возведено в традициях национального зодчества, в виде мечети с куполом. Комплекс будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал и служебные помещения.

В центре будет налажена научно-исследовательская деятельность, организован музей.