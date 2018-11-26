Из Ташкента в Казань запустили регулярный автобусный рейс

Из узбекской столицы в Казань можно добраться за 43 часа, заплатив 500 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Между Ташкентом и Казанью запустили регулярный автобусный рейс. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя агентства "Узавтотранс".

"Накануне в Ташкент прибыл первый автобусный рейс из Казани ", - заявил представитель "Узавтотранса".

© Sputnik / Максим Богодвид Под стук колес: из Ташкента будет ходить прямой поезд в Казань

Протяженность маршрута составит более 2,6 тысячи километров, время в пути - 43 часа, частота рейсов - два раза в неделю. Поездка обойдется в 500 тысяч сумов или в 5,5 тысячи рублей.

По данным агентства, пассажиры автобусного рейса будут в приоритетном порядке проходить через три контрольно-пропускных пункта на узбекско-казахской и казахско-российской границах.

В сентябре между РФ и Узбекистаном впервые открылось регулярное прямое автобусное сообщение. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород.