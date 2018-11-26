Нарбаева: сегодня женщины в Узбекистане сталкиваются с новой формой насилия

25 ноября во всем мире отмечали Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане впервые проводится акция "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин", передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятия проходят по всей республике. Их цель — привлечь всеобщее внимание к проблеме насилия в отношении женщин.

Глава Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева на тематическом круглом столе заявила, что ситуация требует усиленного внимания.

"В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, глобализации сегодня возникла новая форма насилия — виртуальное насилие, которые мы все с вами каждый день наблюдаем. Широкое распространение получают издевательства и домогательства в интернете. И женщины являются центром этих издевательств и домогательств", — заявила Нарбаева.

Начальник главного управления профилактики правонарушений МВД Исломиддин Халиков сообщил в ходе круглого стола, что по поручению президента ведомство начало работу с неблагополучными семьями, где наблюдаются конфликты, связанные с бытовым насилием.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Нарбаева о том, что зачастую толкает узбекских женщин на суицид

По словам Халикова, около 40% особо тяжких преступлений имеют семейно-бытовой характер. Например, 144 из 369 преступлений было совершено в семьях. Поэтому МВД объявило месячник семьи, который продлится до 15 декабря. Органы внутренних дел ежедневно анализируют ситуацию.

"В первые десять дней месячника выяснилось, что из 10 убийств 4 совершены в семейном кругу. Из 25 нанесенных особо тяжких телесных побоев 5 было тоже нанесено в близком семейном кругу. Эти цифры показывают, что мы еще интенсивнее должны работать с семьями. И систематизировать свою работу в этой сфере", — заявил Халиков.

Представитель МВД также отметил: перед структурой была поставлена задача создать единую базу жертв домашнего насилия.

"Мы в данный момент ждем принятия закона о домашнем насилии", — заключил он.

Поскольку, не имея понятия домашнего насилия, невозможно определить его жертв.

Напомним, женщины, столкнувшиеся с насилием или ставшие его свидетельницами, могут позвонить по телефону доверия 1146.

Кроме того, в Узбекистане создано более 130 центров, оказывающих помощь женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, — психологическую, юридическую, социальную и медицинскую. Для центров выделены здания, где созданы все необходимые условия для проживания.