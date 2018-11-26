23:51 26 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Презентация акции, посвященной защите от насилия в отношении женщин

Нарбаева: сегодня женщины в Узбекистане сталкиваются с новой формой насилия

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
Получить короткую ссылку
149 0 0

25 ноября во всем мире отмечали Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане впервые проводится акция "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин", передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятия проходят по всей республике. Их цель — привлечь всеобщее внимание к проблеме насилия в отношении женщин.

Глава Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева на тематическом круглом столе заявила, что ситуация требует усиленного внимания.

"В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, глобализации сегодня возникла новая форма насилия — виртуальное насилие, которые мы все с вами каждый день наблюдаем. Широкое распространение получают издевательства и домогательства в интернете. И женщины являются центром этих издевательств и домогательств", — заявила Нарбаева.

Начальник главного управления профилактики правонарушений МВД Исломиддин Халиков сообщил в ходе круглого стола, что по поручению президента ведомство начало работу с неблагополучными семьями, где наблюдаются конфликты, связанные с бытовым насилием.

Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Нарбаева о том, что зачастую толкает узбекских женщин на суицид
По словам Халикова, около 40% особо тяжких преступлений имеют семейно-бытовой характер. Например, 144 из 369 преступлений было совершено в семьях. Поэтому МВД объявило месячник семьи, который продлится до 15 декабря. Органы внутренних дел ежедневно анализируют ситуацию.

"В первые десять дней месячника выяснилось, что из 10 убийств 4 совершены в семейном кругу. Из 25 нанесенных особо тяжких телесных побоев 5 было тоже нанесено в близком семейном кругу. Эти цифры показывают, что мы еще интенсивнее должны работать с семьями. И систематизировать свою работу в этой сфере", — заявил Халиков.

Телефон
© Flickr/ Esparta Palma
Горячая линия для жертв насилия организована в Узбекистане
Представитель МВД также отметил: перед структурой была поставлена задача создать единую базу жертв домашнего насилия. 

"Мы в данный момент ждем принятия закона о домашнем насилии", — заключил он.

Поскольку, не имея понятия домашнего насилия, невозможно определить его жертв.

Напомним, женщины, столкнувшиеся с насилием или ставшие его свидетельницами, могут позвонить по телефону доверия 1146

Кроме того, в Узбекистане создано более 130 центров, оказывающих помощь женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, — психологическую, юридическую, социальную и медицинскую. Для центров выделены здания, где созданы все необходимые условия для проживания.

По теме

Нарбаева о поддержке женщин в Узбекистане
Нарбаева: молодежь сейчас не торопится вступать в ранние браки, и это хорошо
Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло
Не молчи: в Ташкенте молодежь поделилась мнением о гендерном насилии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

  • Интерьер ресторана
    Останетесь без обеда!

    Рестораторы Армении готовы закрыть двери своих заведений, демонстрируя несогласие с повышением налога с оборота.

  • Журналист Юрий Алексеев
    Без вины виноватый

    Журналист Юрий Алексеев, которого задержала Полиция безопасности Латвии, но суд отказался поместить под арест, рассказал, в чем его обвиняют.

  • Церемония прощания и захоронения останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе, архивное фото
    Переписывание истории

    МИД России прокомментировал признание Сеймом Литвы командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса главой балтийского государства.

  • NATO
    Внеблоковая Молдова

    Более 60% жителей Молдовы в случае всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, показал опрос.

  • Эстонские солдаты готовятся к зарубежной миссии
    Мы с инспекцией!

    В конце ноября российские эксперты проверят военную деятельность эстонской армии в одном из районов балтийской страны.

  • Трещина на здании
    Слова поддержки

    Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани в связи с землетрясением в провинции Керманшах.

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Пограничники показали корабли, которые нарушили границу России
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054