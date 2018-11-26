Ученые раскрыли секрет идеального брака

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Ученые вывели формулу идеального брака для культур, где приветствуется моногамия и осуждаются измены. Так, в крепких семьях муж должен быть немного старше жены, а она, в свою очередь, лучше образованна, сообщает РИА Новости.
Исследователи из Швейцарии и Великобритании установили: если женщина младше партнера на пять и более лет, у них гораздо больше шансов сохранить союз, чем у пар без разницы в возрасте. Что же касается образования, то влюбленные, уделившие учебе много времени, не так сильно рискуют разойтись.
Исследования показывают: те, кому хорошо рядом с партнером, в целом получают от жизни больше удовольствия, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и дольше живут.