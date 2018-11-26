23:51 26 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Влюбленные на берегу Черного моря

Ученые раскрыли секрет идеального брака

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0

Счастливы те, кто иногда игнорирует запросы второй половины.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Ученые вывели формулу идеального брака для культур, где приветствуется моногамия и осуждаются измены. Так, в крепких семьях муж должен быть немного старше жены, а она, в свою очередь, лучше образованна, сообщает РИА Новости.

Исследователи из Швейцарии и Великобритании установили: если женщина младше партнера на пять и более лет, у них гораздо больше шансов сохранить союз, чем у пар без разницы в возрасте. Что же касается образования, то влюбленные, уделившие учебе много времени, не так сильно рискуют разойтись. 

Руки влюбленных
CC0 / pixabay
Долгая любовь: японская пара живет вместе 80 лет
Кроме того, быть счастливыми удается тем, кто умеет игнорировать запросы партнера. По данным американских социологов, наблюдавших за жизнью 500 пар в течение полутора лет, если мужчины время от времени не реагировали на требования жены, оба сохраняли удовлетворенность браком на высоком уровне.

Исследования показывают: те, кому хорошо рядом с партнером, в целом получают от жизни больше удовольствия, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и дольше живут.

Теги:
брак, Ученые



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

  • Интерьер ресторана
    Останетесь без обеда!

    Рестораторы Армении готовы закрыть двери своих заведений, демонстрируя несогласие с повышением налога с оборота.

  • Журналист Юрий Алексеев
    Без вины виноватый

    Журналист Юрий Алексеев, которого задержала Полиция безопасности Латвии, но суд отказался поместить под арест, рассказал, в чем его обвиняют.

  • Церемония прощания и захоронения останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе, архивное фото
    Переписывание истории

    МИД России прокомментировал признание Сеймом Литвы командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса главой балтийского государства.

  • NATO
    Внеблоковая Молдова

    Более 60% жителей Молдовы в случае всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, показал опрос.

  • Эстонские солдаты готовятся к зарубежной миссии
    Мы с инспекцией!

    В конце ноября российские эксперты проверят военную деятельность эстонской армии в одном из районов балтийской страны.

  • Трещина на здании
    Слова поддержки

    Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани в связи с землетрясением в провинции Керманшах.

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Пограничники показали корабли, которые нарушили границу России
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054