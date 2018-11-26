Ученые раскрыли секрет идеального брака

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Ученые вывели формулу идеального брака для культур, где приветствуется моногамия и осуждаются измены. Так, в крепких семьях муж должен быть немного старше жены, а она, в свою очередь, лучше образованна, сообщает РИА Новости.

Исследователи из Швейцарии и Великобритании установили: если женщина младше партнера на пять и более лет, у них гораздо больше шансов сохранить союз, чем у пар без разницы в возрасте. Что же касается образования, то влюбленные, уделившие учебе много времени, не так сильно рискуют разойтись.

Кроме того, быть счастливыми удается тем, кто умеет игнорировать запросы партнера. По данным американских социологов, наблюдавших за жизнью 500 пар в течение полутора лет, если мужчины время от времени не реагировали на требования жены, оба сохраняли удовлетворенность браком на высоком уровне.

Исследования показывают: те, кому хорошо рядом с партнером, в целом получают от жизни больше удовольствия, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и дольше живут.