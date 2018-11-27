Минобороны выразило соболезнования семьям жертв ДТП с военной автоколонной

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министерство обороны Республики Узбекистан опубликовало соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП 26 ноября.

© Sputnik / Владимиров В Узбекистане в ДТП с участием военной автоколонны погибли трое человек

Авария произошла на автодороге Шахрисабз – Карши. Водитель Chevrolet Lacetti не подчинился требованиям сотрудника военной автомобильной инспекции и проехал на запрещающий сигнал регулировщика, после чего легковушка столкнулась с грузовиком ЗИЛ-131 Минобороны Узбекистана, который в составе военной колонны следовал на учения.

В настоящее время правоохранители проводят следственные работы.

Министерство попросило граждан не мешать движущимся колоннам тяжелой военной техники, строго соблюдать правила дорожного движения и выполнять требования сотрудников ДПС.