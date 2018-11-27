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Минобороны выразило соболезнования семьям жертв ДТП с военной автоколонной

© Pixabay
Общество
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В понедельник в Карши Chevrolet Lacetti врезался в автоколонну тяжелой военной техники.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министерство обороны Республики Узбекистан опубликовало соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП 26 ноября.

Армейский грузовик ЗИЛ-131
© Sputnik / Владимиров
В Узбекистане в ДТП с участием военной автоколонны погибли трое человек

Авария произошла на автодороге Шахрисабз – Карши. Водитель Chevrolet Lacetti не подчинился требованиям сотрудника военной автомобильной инспекции и проехал на запрещающий сигнал регулировщика, после чего легковушка столкнулась с грузовиком ЗИЛ-131 Минобороны Узбекистана, который в составе военной колонны следовал на учения. 

В настоящее время правоохранители проводят следственные работы.

Министерство попросило граждан не мешать движущимся колоннам тяжелой военной техники, строго соблюдать правила дорожного движения и выполнять требования сотрудников ДПС.

Теги:
Военные учения, военные, Минобороны Узбекистана, ДТП, Узбекистан



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