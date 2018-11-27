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Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья

Проблемами Приаралья займется специальный фонд

© Sputnik / Юрий Куйдин
Общество
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Официальный запуск работы фонда состоится 27 ноября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. В числе организаторов мероприятия — правительство Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Под эгидой ООН будет создан трастовый фонд, который займется решением проблем Приаралья в Узбекистане.

"В ходе мероприятия будет представлена программная стратегия фонда, основанная на анализе и обеспечении потребностей и нужд населения, пострадавшего в результате Аральского кризиса, посредством применения концепции человеческой безопасности", — сказано в Программе развития ООН в республике.

Гурбангула Бердымухамедов в Узбекистане
© RIA Novosti . Рамиз Бахтияров
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Другая цель мероприятия заключается в привлечении внимания общественности и стран-доноров к экологической катастрофе Аральского моря, которая уже вышла за рамки национальных и региональных границ.

Планируется, что фонд обеспечит скоординированный подход к решению проблем в Приаралье, связанных с жизнедеятельностью населения, поможет региону развиваться. Эксперты считают, что он может стать своего рода "хабом"
экологических инноваций и технологий.

Старый корабль на берегу Аральского моря
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Старый корабль на берегу Аральского моря

Высыхание Аральского моря вызвало череду экологических, социально-экономических, медицинских и гуманитарных проблем.

"За последние 50 лет сток рек Амударьи и Сырдарьи в Аральское море сократился пятикратно, а объем моря уменьшился более чем в 14 раз. Уровень засоленности воды в море увеличился в 25 раз и значительно превышает уровень минерализации мировых океанов", — отмечается в сообщении.

Угрожающее влияние наблюдается во всем мире. По данным международных экспертов, ядовитые соли из Аральского региона обнаружены на побережье Антарктиды, в ледниках Гренландии, лесах Норвегии и других частях планеты.

Якорь на дне Аральского моря
Жанат Айтхожин
Якорь на дне Аральского моря

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Теги:
Правительство Узбекистана, ООН, Аральское море, Приаралье



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