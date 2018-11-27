Юрий Стоянов: моя семья в моральном долгу перед Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В социальных сетях появился видеоролик с народным артистом России Юрием Стояновым, который признался, что находится в долгу перед Узбекистаном.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Юрий Стоянов о Ташкенте: моя мама обязана этому городу жизнью

"Пусть вас не удивляет, что я, человек, рожденный в Одессе и проживший всю свою сознательную жизнь в Москве и Петербурге, буду говорить об Узбекистане. Именно благодаря этой стране я рожден в Одессе", - говорит он на видео.

Дело в том, что мама артиста в военные годы была эвакуирована вместе с семьей из Сталинграда в Ташкент.

"Моя мама попала в семью к узбекскому учителю, у которого было семеро детей. В 1943 году, когда ей пришло время идти в школу, педагог из единственной скатерти, которая была на столе, смастерил маме сумку. А его жена из единственной в доме занавески сшила ей белый передник", - рассказал актер.

Юрий Стоянов о зрителях, кино и о любви к Узбекистану

Стоянов отметил, что большая семья учителя всегда спала на полу, а семья его матери - на кровати.

Он подчеркнул, что никто никогда не напомнил ей о моральном долге. Он существует внутри актерской семьи по определению.

По мнению Стоянова, узбеки - это уникальный, мудрый, великий и очень скромный народ.