16:30 27 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
П/к, посвященная проекту Кино на сцене

Юрий Стоянов: моя семья в моральном долгу перед Узбекистаном

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
32660

Народный артист поблагодарил узбекский народ за помощь его семье в годы войны.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В социальных сетях появился видеоролик с народным артистом России Юрием Стояновым, который признался, что находится в долгу перед Узбекистаном.

Актёр Юрий Стоянов
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Юрий Стоянов о Ташкенте: моя мама обязана этому городу жизнью

"Пусть вас не удивляет, что я, человек, рожденный в Одессе и проживший всю свою сознательную жизнь в Москве и Петербурге, буду говорить об Узбекистане. Именно благодаря этой стране я рожден в Одессе", - говорит он на видео.

Дело в том, что мама артиста в военные годы была эвакуирована вместе с семьей из Сталинграда в Ташкент.

"Моя мама попала в семью к узбекскому учителю, у которого было семеро детей. В 1943 году, когда ей пришло время идти в школу, педагог из единственной скатерти, которая была на столе, смастерил маме сумку. А его жена из единственной в доме занавески сшила ей белый передник", - рассказал актер.

Юрий Стоянов о зрителях, кино и о любви к Узбекистану

Стоянов отметил, что большая семья учителя всегда спала на полу, а семья его матери - на кровати.

Он подчеркнул, что никто никогда не напомнил ей о моральном долге. Он существует внутри актерской семьи по определению.

По мнению Стоянова, узбеки - это уникальный, мудрый, великий и очень скромный народ.

Теги:
актер, Юрий Стоянов, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выставка, посвященная 200-летию мариниста Ивана Айвазовского
    Главный лот

    Знаменитая картина Ивана Айвазовского "Закат в Венеции" была продана более чем за 750 тысяч долларов во время "русских торгов" Christie's.

  • Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму
    "Односторонняя позиция"

    Депутат от Латвии раскритиковал проект резолюции Европарламента с призывом остановить "незаконный вывоз" культурных объектов из Крыма.

  • Камера видеонаблюдения, архивное фото
    Граница в объективе

    Литва выделит четыре миллиона евро на закупку и установку камер видеонаблюдения на границе с Калининградской областью.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Корабли ВМС Украины
СБУ устроила провокацию военных кораблей в Черном море
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054