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В Фергане продолжается активное строительство домов

Больше домов: доступное жилье в Узбекистане предоставят сельчанам и военным

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Президент Шавкат Мирзиёев принял постановление о дополнительных мерах по расширению строительства доступных жилых домов.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в конце ноября принял постановление "О дополнительных мерах по расширению строительства доступных жилых домов в сельской местности и для отдельных категорий граждан", документ опубликован на портале УзА.

С 2019 года в республике вводятся новые типовые проекты – одноэтажные и четырехэтажные дома разместят на территориях, включенных в программу "Обод кишлок", и на территориях с небольшой плотностью населения, без необходимых коммуникаций.

Мужчина и женщина осматривают свою квартиру в новом жилом доме
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Пятиэтажные здания с двух- и трехкомнатными квартирами построят для военнослужащих Министерства обороны, Национальной гвардии и сотрудников органов внутренних дел.

Меняется порядок предоставления ипотечных кредитов – процентная ставка будет составлять 7% годовых в первые пять лет и будет рассчитываться по ставке рефинансирования Центробанка в последующий период, если ипотека берется на 15 или 20 лет с первоначальными взносами в 10% и 25% соответственно.

К июлю следующего года также предполагается разработать и внедрить информационную систему по мониторингу строительства доступных жилых домов.

Теги:
закон, Узбекистан, Жилищное строительство



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