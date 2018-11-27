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Встреча В.Путина с членами Попечительского совета Государственного академического Мариинского театра

За заслуги перед Отечеством: Усманов с супругой получили награды из рук Путина

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Также президент России наградил в Кремле деятелей культуры и спорта – артистов Инну Чурикову и Александра Збруева, певца Льва Лещенко.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.  Президент России Владимир Путин 27 ноября в Кремле вручает государственные награды деятелям культуры и спорта, среди них двое узбекистанцев – миллиардер Алишер Усманов с супругой Ириной Винер-Усмановой, сообщает РИА Новости.

Кроме того, наград удостоены артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко и еще один тренер – Олег Знарок. Звание героя России и почетное звание летчика-космонавта РФ присуждено космонавту-испытателю Сергею Рыжикову.

Миллиардер Алишер Усманов
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Я ухожу с легким сердцем": Усманов отказался от руководства Mail.ru Group

Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова получают ордена за заслуги перед Отечеством III и II степени. Особенно президент Росси отмечает заслуги Винер-Усмановой перед российской сборной по художественной гимнастике, где она выполняет обязанности главного тренера

В конце октября известный предприниматель и меценат узбекского происхождения Алишер Усманов отказался от руководства компанией Mail.ru Group. Свое решение он объяснил тем, что высокотехнологичными производствами должны руководитель люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса.

Теги:
Россия, Узбекистан, Ирина Винер-Усманова, Алишер Усманов



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