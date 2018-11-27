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Самолет авиакомпании S7 Airlines на взлетно-посадочной полосе

Из Новосибирска в Наманган: S7 Airlines открывает новый рейс

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Из Новосибирска до Намангана можно будет долететь за три часа.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Авиакомпания S7 Airlines с 4 декабря открывает прямой регулярный рейс из Новосибирска в Наманган, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты из аэропорта Толмачево будут выполняться по вторникам. Рейс вылетает из Новосибирска в 13:55 и приземляется в Намангане в 14:55 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:25 и прибывает в Новосибирск в 21:20.

Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320. Стоимость перелета по тарифу "эконом" варьируется от 12 226 рублей.

S7 Airlines также выполняет рейсы из столицы Сибири в Ташкент и Фергану, а в 2019 году запустит полеты в Бухару.

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Теги:
Новосибирск, Россия, Узбекистан, Наманган



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