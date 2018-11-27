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Мальчик в подъезде дома на одной из улиц в Кабуле

ЮНИСЕФ: для спасения детей Афганистана от голода требуется 9 млн долларов

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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По данным фонда, к концу года число детей, страдающих от недоедания в этой стране, достигнет 600 тысяч.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Число детей, находящихся на грани голода в Афганистане, к концу 2018 года может достигнуть 600 тысяч, сообщает РИА Новости.

Как заявила на брифинге во вторник представить Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Элисон Паркер, из-за засухи пострадали более 100 тысяч детей школьного возраста.

Младенец
CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
ЮНИСЕФ представил пугающие данные по младенческой смертности в Узбекистане

Для помощи срочно требуется 9 миллионов долларов дополнительного финансирования. Эти средства направят также на обучение детей и улучшение условий их проживания.

Ранее ЮНИСЕФ назвал неприемлемым уровень младенческой смертности в Узбекистане. На сегодня 57% смертей среди детей в возрасте до пяти лет происходит в первые 28 дней жизни – неонатальный период.

При этом в фонде подчеркивают, что высоко оценивают усилия правительства Узбекистана, но показатели смертности по-прежнему остаются слишком высокими.

Теги:
ЮНИСЕФ, Голод, Афганистан



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