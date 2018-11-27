Ученые хотят затемнить Солнце и остудить Землю

Согласно проекту, благодаря запуску в атмосферу миллиона тонн сульфатных частиц, эффект будет напоминать вулканические извержения.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Ученые предложили способ остановить глобальное потепление – для этого в стратосферу необходимо внедрить частицы, блокирующие солнечные лучи, сообщает журнал Environmental Research Letters.

Согласно исследованию, миллионы тонн сульфатных частиц произведут эффект, подобный вулканическим извержениям, которые значительно снизили мировую температуру в прошлом. В результате Солнце будет затемняться, а Земля – остужаться.

Сульфаты предлагается выпустить с обыкновенных реактивных самолетов, все частицы уже через несколько дней упадут на землю.

Сейчас ни один самолет не способен доставить тонны частиц на высоту в 20 километров, поэтому исследователи предлагают инженерам заняться разработкой воздушного судна с огромными крыльями и несколькими двигателями.