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Торопясь на тот свет: массовое нарушение ПДД на переезде возмутило Ташкент

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Водители выезжают на встречную полосу и движутся через железнодорожные пути, не беспокоясь о том, что скоро промчится поезд.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Узбекистанцы обсуждают видеоролик, опубликованный в интернете, где четверо водителей нарушили целый букет правил дорожного движения.

Сотрудник ГАИ
Sputnik
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На кадрах видно, как автомобили, среди которых даже карета скорой помощи, стоят на переезде и ждут разрешающего движение сигнала.

Неожиданно один из водителей решается на отчаянный шаг: дает по газам, выезжает на встречку и мчится на красный свет, не беспокоясь, что скоро должен промчаться поезд.

Этот нарушитель запускает цепную реакцию, и следом за ним на большой скорости выезжают еще три машины. Беспорядок на переезде снимает стоящий рядом в пробке очевидец.

"Дайте угадаю, дорога в аэропорт?! Там всегда так нагло выезжают на встречную полосу! Точно опаздывают то ли на самолет, то ли на тот свет", – прокомментировала видео Лилия Багавьева.

Многие узбекистанцы призывают автора видеоролика отправить запись в ГУВД. Ранее правоохранители объявили, что будут выдавать денежное вознаграждение авторам таких кадров.

Другие же пользователи Сети вступились за нарушителей и сообщили, что именно на этом переезде приходится очень долго ждать, когда откроется проезд.

"Да эти пути за 15 минут до начала состава закрывают, вот люди и ведут себя так", - пишет Антон Богатов.

"Именно на этом переезде бардак. Бывает, светофор горит красным, а шлагбаум не спущен: все машины проезжают спокойно. А бывает, по 10 минут отпускают шлагбаум, после проезда поезда через минут 10 поднимают...", - отметил Миркобил Усманов.

В настоящее время ГУВД Ташкента выясняет, где и когда было сделано видео, после чего будут приняты соответствующие меры.

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Теги:
ПДД, Ташкент, Узбекистан



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