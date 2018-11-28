Технику - к бою: проверка войск Минобороны продолжается

Учения подобного уровня в Узбекистане проводятся впервые, они продлятся до 30 ноября.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Мероприятия по комплексной проверке боевой готовности войск Министерства обороны под руководством президента Республики Узбекистан продолжаются, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Второй этап комплексной проверки боеготовности войск показал мобильность и готовность техники и личного состава к осуществлению переброски войск в пункты выполнения боевых задач путем совершения маршей на автомобильной и железнодорожной технике", - заявили в пресс-службе военного ведомства.

Военнослужащие на полигонах "Шорсу", "Ангрен", "Фориш", "Каттакурган", "Нуристан", "Термез" и "Нукус" начали учения с размещения на открытой местности и планирования проведения специальных операций объединенных группировок войск военных округов.

По сведениям разведданных, определены основные направления сосредоточения сил и средств подразделений. Организованно выполняется работа на мобильных пунктах управления.

© Министерство обороны Узбекистана. Учения с размахом: итоги первого дня проверки войск Минобороны

"Самое главное в управлении и координации действиями подразделений – это, безусловно, устойчивая связь. А она налажена бесперебойно и поддерживается постоянно", - подчеркнули в Минобороны.

Сегодня также было отработано десантирование личного состава с авиационной техники штурмовым и посадочным способами, перебазирование боевых самолетов и вертолетов с аэродрома базирования на запасные аэродромы военных округов.

Кроме того, был осуществлен перевод охраны и обороны особо важных объектов из повседневного в боевой режим несения службы.

В пунктах выполнения боевых задач созданы отдельные учебные точки, на которых военнослужащие оттачивают навыки боевой подготовки.